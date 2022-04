Il sindaco di Salerno prende in giro la Fiorentina: “Due bacioni a Firenze, ma i tre punti restano qui”

Il motto dei pionieri, fondatori della Salernitana, e il saluto sornione agli avversari della Fiorentina. Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, pochi minuti dopo il fischio di chiusura di Salernitana – Fiorentina, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha commentato la bella vittoria conquistata dai granata. Un risultato prezioso, che li autorizza a sperare ancora nella salvezza. “Due bacioni a Firenze, ma i tre punti restano a Salerno. Macte Animo”, ha scritto il primo cittadino. In tribuna non c’era il presidente Iervolino, bloccato in extremis da una indisposizione. Sugli spalti è stata festa grande, bolgia.

