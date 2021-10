Ribery si fa male di nuovo, infortunio alla caviglia, fuori un mese. Flop alla Salernitana

Nuovo stop per Franck Ribery. Nella giornata di ieri, gli uomini di Fabrizio Castori sono tornati in campo per iniziare la marcia di avvicinamento al match contro lo Spezia, in programma sabato 16 ottobre alle ore 15:00 allo Stadio “Alberto Picco”. Chi salterà il delicato scontro diretto contro gli Aquilotti è proprio l’esperto attaccante francese che, nel corso della seduta di ieri, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra.

Oggi, dopo la Tac, se ne saprà di più sulle condizioni dell’ex calciatore della Fiorentina. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Ribery potrebbe tornare a disposizione del tecnico originario di San Severino soltanto il prossimo 31 ottobre per la sfida contro il Napoli di Luciano Spalletti oppure in occasione della successiva trasferta contro la Lazio. Lo scrive Mediagol.

