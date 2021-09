La maglia di Ribery già in vendita, ma è quella contraffatta e la Salernitana si arrabbia. La nota

Franck Ribery sarà un nuovo giocatore della Salernitana, lunedi sarà a Salerno per le visite mediche e la firma sul contratto. Nella giornata di oggi nella città campana sono state messe in vendita alcune maglie della Salernitana già con il nome ed il numero di Ribery. Ma la società di Lotito non l’ha presa bene perchè non erano degli store ufficiale. Ecco la nota del club: “L’U.S. Salernitana 1919, a seguito di segnalazioni secondo cui alcuni locali commerciali avrebbero posto in vendite maglie da gioco riportanti il nome del calciatore Franck Ribery, disconosce la produzione delle stesse in quanto, ad oggi, il calciatore non è un tesserato del club granata. La Società si riserva di adire le vie legali al fine di tutelare la propria immagine e diffida chiunque dal proseguire in tali atteggiamenti illeciti, ricordando che solo ed esclusivamente i punti vendita della Salernitana sono autorizzati alla vendita di prodotti ufficiali”

Ecco la foto di TMW della maglia in vendita

IL RETROSCENA SULL’ARRIVO DI RIBERY ALLA SALERNITATA, LA PROMESSA DI LOTITO BLOCCATA DA SARRI