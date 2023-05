Insulti e minacce, due ragazze e un ragazzo di Firenze cacciati dalla tribuna di Salerno prima della gara

Clima primaverile, il mare sullo sfondo e la Fiorentina in campo. Doveva essere una bella giornata di calcio e invece non è stato cosi fino in fondo per Carolina, Zoe e Edoardo, tre ragazzi fiorentini poco più che ventenni con un discreto seguito sui social anche per la loro fede viola che ieri hanno deciso di seguire Cabral e compagni per la gara infrasettimanale di campionato. I tre giovani erano in possesso dei biglietti per la tribuna vip rossa dello stadio Arechi di Salerno ma non hanno potuto seguire la partita dai posti assegnati e sono stati accompagnati nel settore ospiti per ragioni di sicurezza. Motivo? Colpevoli di non essere tifosi della Salernitana.

Il problema è sorto subito quando, nel momento dell’ingresso in campo della Fiorentina per il riscaldamento, hanno semplicemente applaudito i giocatori viola. Le persone vicine, intuita la loro fede calcistica, hanno iniziato a insultare e minacciare tanto da conquistare subito l’attenzione degli addetti alla sicurezza che si sono accorti delle ingiurie che stavano ricevendo e hanno deciso di intervenire tempestivamente. In quel momento, prima sono stati scortati in una zona più laterale della tribuna ma poco dopo, poichè stavano continuando a ricevere insulti e minacce (“Vi tagliamo la testa”) gli steward hanno deciso di dirigerli nel settore ospiti a partita ormai cominciata per evitare ulteriori problemi.

Alla fine non è rimasto che seguire la partita dal settore dedicato ai tifosi della Fiorentina. Per loro non è stata certamente una punizione, dato che il clima tra i tifosi viola era all’insegna della coesione e dell’allegria ma fa riflettere come tre ragazzi siano stati allontanati da un settore prestigioso solo per la colpa di essere tifosi della squadra avversaria. Essendo accaduto il tutto prima dell’inizio della partita non ci sono state esultanze spropositate nè provocazioni ma solo un semplice applauso ai propri giocatori che ha scatenato la reazione avversa dei presenti. Insomma, dobbiamo ancora crescere tanto…

