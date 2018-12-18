"Magari tutti i direttori sportivi fossero attenti come Pantaleo Corvino. Ha scoperto..."

Il procuratore di Cristiano Biraghi, Mario Giuffredi, ha ottimi rapporti lavorativi con la Fiorentina ed in particolare con il direttore generale Pantaleo Corvino. Al dirigente viola, Giuffredi ricono...

Il procuratore di Cristiano Biraghi, Mario Giuffredi, ha ottimi rapporti lavorativi con la Fiorentina ed in particolare con il direttore generale Pantaleo Corvino. Al dirigente viola, Giuffredi riconosce molti meriti dell’esplosione del suo assistito che è arrivato, tra le altre cose, a conquistare la nazionale. Queste sono alcune dichiarazioni di Giuffredi a Calciomercato.it: “Se ci fossero stati più dirigenti come Corvino che due anni fa l’ha preso quando era retrocesso con il Pescara, Biraghi avrebbe raggiunto risultati importanti qualche anno prima. Ha 26 anni, poteva emergere già a 24, la colpa naturalmente è anche di Biraghi ma ci sono tanti direttori sportivi che non sono attenti”.