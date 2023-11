Alla Salernitana rimpiangono Ranieri, il procuratore: “Permanenza a Firenze la mia fortuna, ora la nazionale”

Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri Luca Ranieri, è stato intervistato da Tutto Salernitana, queste le sue parole:

I tifosi rimpiangono Luca Ranieri, chi fu a non volere il suo ritorno?

“Il fatto che sia rimasto a Firenze è la mia fortuna. Ma non perché non sia andato alla Salernitana, chiariamoci subito. Alla fine però si è ritagliato il suo spazio diventando titolare della Fiorentina, chissà che presto non possa giocare in Nazionale. Ha qualità importanti, nelle quali la Salernitana ha creduto tantissimo quando chiudemmo la trattativa nel 2021. Poi le cose sono andate diversamente, ma fa parte del passato. Ognuno fa la proprie scelte”.

