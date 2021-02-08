Ag. Biraghi: "Qualcuno storceva il naso ma l'Inter non ha un giocatore così"

Biraghi non era stato riscattato dall'Inter ed ha fatto ritorno alla Fiorentina.

L'agente del terzino sinistro Biraghi della Fiorentina, Mario Giuffredi, ha parlato a Radio Punto Nuovo del suo assistito e della sua passata esperienza all'Inter di Conte.

Queste le sue dichiarazioni: "L’anno scorso avevo Biraghi all’Inter e qualcuno storceva il naso, ad oggi non hanno un giocatore come lui, perché il difensore Young sta facendo una grande fatica".

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