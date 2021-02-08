Galli: "Pezzella non può giocare centrale in difesa. Lo farei giocare largo"

Galli ha parlato di diversi giocatori della Fiorentina.

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L'opinionista Giovanni Galli ha rilasciato un'intervista su Lady Radio e ha parlato del giocatore viola quasi sempre escluso dai titolari, José Maria Callejon e del modulo della Fiorentina.

Ecco le sue dichiarazioni: "I calciatori che abbiamo condizionano molto le scelte del modulo. Con Castrovilli e Bonaventura devi giocare a tre in mezzo. Se poi i difensori si trovano meglio a in un reparto a 3 invece che a 4, sei costretto a piazzare altri due esterni ed escludere del tutto Callejon, anche se lo spagnolo si trovasse bene fisicamente. Mercato? Se le uscite valgono un 6,5, perché hai accontentato Prandelli mandando anche via i giocatori con i musi lunghi, quello in entrata vale un 2,5, neanche 4. Non hai dato all’allenatore quegli elementi che possono riportare la squadra in zona tranquilla. Gara con l’Inter? Non ho capito le scelte di Prandelli: perché quando metti dentro Malcuit e Kokorin mi levi Vlahovic? Prova a giocare col 4-3-3 visto che era entrato anche Kouamè. La partita era già compromessa, potevamo provare a giocarcela a visto aperto. Pezzella? Il capitano on può giocare centrale in una difesa. Preferirei vedere Milenkovic, così da dare dei riferimenti al capitano. Un pensierino a far giocare Pezzella largo lo farei".

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