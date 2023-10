Agente Parisi e Biraghi: “Un giocatore non può giocare più di 30 partite, ecco perché sono entrambi alla Fiorentina “

Nel corso della ‘Palermo Football Conference’ – organizzata da Conference403 all’Hotel Villa D’Amato di Palermo – ha preso la parola anche l’agente Mario Giuffredi soffermandosi su Biraghi e Parisi, suoi assistiti che giocano entrambi nella Fiorentina: “Io cerco sempre di dare una logica alle cose – ha sottolineato Giuffredi spiegando l’operazione che ha portato Parisi in viola questa estate -. Penso che la Fiorentina sia un grande club, e come tutti i grandi club che fanno più competizioni, deve alzare il livello”.

“Nel calcio di oggi – ha continuato Giuffredi – un calciatore non può giocare più di 30-35 partite garantendo prestazioni importanti. Ho portato Parisi alla Fiorentina perché sapevo che avrebbe fatto il giusto numero di presenze per continuare il percorso di crescita. Viene dall’Empoli e deve dimostrare di poter giocare da Fiorentina. E’ lo step importante che doveva fare. Inoltre c’è anche un discorso di programmazione che ho sposato con la Fiorentina. Biraghi è del ’92 ed è un riferimento nello spogliatoio. Loro due rappresentano anche il nuovo che avanza al fianco di un calciatore che continua ad essere un punto di riferimento per il club”. Lo riporta TMW

