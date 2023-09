Giuffredi: “Biraghi uno dei migliori terzini d’Europa. Parisi? La Fiorentina me lo chiede da due anni”

Mario Giuffredi, agente di Biraghi e Parisi ha parlato così a TMW: “Finalmente Biraghi è tornato in Nazionale. Spalletti ha voluto dargli fiducia e questo significa che nel calcio chi lavora e si impegna verrà sempre ripagato. I suoi numeri parlano per lui, adesso è uno dei terzini migliori d’Europa. L’arrivo di Parisi? Non è assolutamente una mancanza di fiducia nei confronti di Biraghi, anzi. La Fiorentina me lo chiedeva da due anni e visto che vuole creare una rosa competitiva ha bisogno di grandi soluzioni. E magari chissà, a breve Biraghi e Parisi saranno insieme anche in Nazionale, non lo escluderei”.

