Gazzetta rivela: “Coperta corta in casa Fiorentina in difesa, Mina rischia 2 mesi di stop”

Yerry Mina, già il tempo: si rischia addirittura un paio di mesi tra guarigione e recupero della condizione fisica. Così oggi Vincenzo Italiano si trova con tre difensori centrali di ruolo: Milenkovic, Ranieri e Martinez Quarta. E per fortuna della Fiorentina e del tecnico, Luca Ranieri si è presentato in questo avvio in gran spolvero, a differenza di Milenkovic e Quarta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

