Mario Giuffredi, procuratore di Cristiano Biraghi, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo smentendo ogni ipotesi di addio al nerazzurro anche qualora arrivasse Spinazzola ad Appiano: “Biraghi è titolare indiscusso, gioca tutte le partite, è secondo in classifica sotto solo alla Juventus… Non può essere in uscita”. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.