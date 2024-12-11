Giuffredi sicuro: "Biraghi e Parisi andranno via a gennaio. Ora vediamo quante palle ha Palladino"

Mario Giuffredi, procuratore di Cristiano Biraghi e Fabiano Parisi, ha parlato a FirenzeViola.it annunciando quello che sarà il futuro dei due terzini della Fiorentina. Queste le sue parole:"A Palladi...

Mario Giuffredi, procuratore di Cristiano Biraghi e Fabiano Parisi, ha parlato a FirenzeViola.it annunciando quello che sarà il futuro dei due terzini della Fiorentina. Queste le sue parole:

"A Palladino risponderò a fine mercato, oggi non mi va troppo di parlarne. Ma a gennaio andranno via sia Biraghi che Parisi, entrambi. Offerte? Dico di sicuro solo che se andranno, poi a Palladino risponderò a tempo debito così vediamo quante palle ha. Se ci sono già club su di loro? Sicuramente abbiamo qualcosa ma i giocatori andranno via entrambi. Non so ancora se a titolo definitivo ma il loro capitolo a Firenze è finito".

Palladino: “Biraghi fuori per scelta tecnica, non voglio dire altro. Al posto di Bove può giocare Beltran”

https://www.labaroviola.com/palladino-biraghi-fuori-per-scelta-tecnica-non-voglio-dire-altro-al-posto-di-bove-puo-giocare-beltran/280440/