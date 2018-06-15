Chiesa in vacanza, De Laurentiis e Giuntoli nel suo albergo. Non è per lui, ma l'occasione...

Quando il destino si mette in mezzo: Federico Chiesa si trova in vacanza a Napoli, con la fidanzata. E nel suo stesso hotel, come riportato da Radio Marte, ecco che compaiono anche Aurelio De Laurenti...

Quando il destino si mette in mezzo: Federico Chiesa si trova in vacanza a Napoli, con la fidanzata. E nel suo stesso hotel, come riportato da Radio Marte, ecco che compaiono anche Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Nessuna premeditazione però: il Napoli ha organizzato nella struttura un incontro con l’entourage di Piotr Zielinski, per trovare l'intesa sul rinnovo. Ma certo, conoscendo l'apprezzamento di DeLa, qualche discorso con Chiesa potrebbe scapparci.