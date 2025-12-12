13 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:16

Giuntoli alla Fiorentina? Accetterebbe solo in caso di chiamata di Commisso e carta bianca sulla gestione

Flavio Ognissanti

12 Dicembre · 23:10

Aggiornamento: 12 Dicembre 2025 · 23:10

CommissoFiorentinagiuntoli

di

Cristiano Giuntoli è un nome accostato spesso alla Fiorentina. Il dirigente accetterebbe volentieri la chiamata viola, ma a 2 condizioni

Cristiano Giuntoli dopo l’esperienza alla Juventus è in attesa di una nuova chiamata per tornare a fare il dirigente. Dopo le dimissioni di Daniele Pradè da direttore sportivo della Fiorentina, il nome di Giuntoli è circolato nell’ambiente viola perchè l’ex dirigente di Juventus e Napoli era stato proposto alla società viola tramite uomini a lui vicini, vicenda conclusa con un nulla di fatto e con la promozione di Goretti. Ma l’opzione Giuntoli resta ancora possibile per la Fiorentina. Infatti il ds accetterebbe in futuro la chiamata della società gigliata a due condizioni: la prima il contatto diretto con Commisso, suo unico referente possibile, la seconda è la carta bianca nelle scelte. Se queste due condizioni non dovessero realizzarsi, pensare in futuro ad ingresso dello stesso Giuntoli nella società viola è molto molto complicato.

