Ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato del calciomercato che verrà rispondendo ad una domanda anche su Pezzella e Milenkovic. Questo ciò che ha detto sui due giocatori viola: “Ancora è presto per parlare di nomi. Vedremo tra due mesi come saranno le cose. Con calma faremo i passettini giusti. Il Napoli è diventata una realtà in campo europeo, ma i parametri devono essere rispettati”.

TuttoMercatoWeb.com