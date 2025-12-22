22 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:31

Corriere dello Sport: "La Fiorentina aveva in programma un appuntamento con Giuntoli. Poi la virata su Paratici"

Corriere dello Sport: “La Fiorentina aveva in programma un appuntamento con Giuntoli. Poi la virata su Paratici”

22 Dicembre

Paratici ha tra l’altro conosciuto i vari Kean, Fagioli e Nicolussi Caviglia ai tempi della Juve

A Paratici il compito di ricostruire la squadra, se necessario stravolgendola. Il mese di gennaio sarà decisivo per le sorti di una realtà in ginocchio. In un primo momento era stato contattato Cristiano Giuntoli, con il quale era pure in programma un appuntamento, poi la virata sul 53enne a cui sarà chiesto di coniugare le esigenze economiche del club con le necessità di rinforzare il gruppo. Paratici ha tra l’altro conosciuto i vari Kean, Fagioli e Nicolussi Caviglia ai tempi della Juve. Avrà carta bianca: su di lui sono riposte le speranze di una città intera. Entro breve la Fiorentina conta di avere con sé il riferimento della rinascita. Lo riporta il Corriere dello Sport.

