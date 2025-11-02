2 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:05

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport rivela: “La Fiorentina vuole uno alla Giuntoli. La decisione arriverà durante la sosta”

Redazione

2 Novembre · 10:42

Aggiornamento: 2 Novembre 2025 · 10:42

Serve un nome d'impatto alla Fiorentina

Mai come adesso nell’opera che dev’essere di ricostruzione è necessario un nome d’impatto e soprattutto con pieni poteri. Uno alla Giuntoli, per fare un nome tra quelli (pochi) liberi, dentro uno scenario che può riservare davvero qualsiasi soluzione. Con ogni probabilità si va alla sosta dopo la trasferta di Genova di domenica prossima, a meno di ulteriori ribaltoni, perché la gara contro il Lecce è un crocevia per Pioli, sebbene la Fiorentina ribadisca l’allenatore non a rischio esonero anche in caso di sconfitta. Eppure, rimangono le voci su Vanoli che piace al Genoa dov’è saltato Vieira, sull’improbabile ritorno di Palladino che significherebbe cancellare con un colpo di spugna il senso delle dimissioni d’inizio estate esponendo Commisso sul dietro-front eventualmente fatto, su De Rossi sempre lì e su Thiago Motta che abbinarlo a Giuntoli è facile facile. Comunque sia, Commisso e il club sono di fronte alla prova più difficile. Lo riporta il Corriere dello Sport.

