Repubblica: “Fiorentina in pressing su Giuntoli. Ndour, Dzeko e Gudmundsson saranno ceduti”

Nell’edizione nazionale del quotidiano La Repubblica si parla della situazione in casa Fiorentina e di una possibile rivoluzione nel mercato di Gennaio. Sia a livello di rosa che di quadro dirigenziale con la società viola che è a caccia di un nuovo dirigente:

“La Fiorentina è pronta a una sorta di rivoluzione. Previste sette cessioni a gennaio: andranno via con ogni probabilità Gudmundsson, Dzeko e Ndour. E non solo loro. I viola vogliono un nuovo direttore sportivo e sono in pressing su Giuntoli.”