Il Giornale: “Giuntoli si è proposto direttamente a Commisso, vuole fare il DS della Fiorentina”

Rieccolo. A sei mesi dal bruciante esonero incassato dalla Juventus il ds Cristiano Giuntoli appare pronto a tornare in Serie A. Recentemente è stato avvistato a San Siro in occasione del derby, anche se spesso e volentieri fa capolino tra la Costa Azzurra e Londra per vedere dal vivo gare di Ligue 1 e Premier League. Il dirigente toscano spera, però, di rientrare in pista in Italia e punta alla Fiorentina, che potrebbe aver bisogno di un manager esperto per risollevarsi. Insieme per risorgere. Attrazione fatale nonostante il passato bianconero? Vedremo. Intanto Giuntoli, attraverso alcuni amici e intermediari, ha fatto pervenire la propria candidatura al presidente Commisso. Lo scrive Il Giornale

