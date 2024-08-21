Gazzetta: "La missione di Giuntoli: oggi forcing decisivo per Nico. Lo vuole già a Verona Motta!

Nico è un obiettivo concreto della Juventus

La prima uscita della Juventus in campionato ha lasciato molti tifosi sorpresi della prestazione sfoderata in campo dai bianconeri. Rapidità, possesso, il tutto condito da meccanismi di gioco già ben consolidati dagli uomini di Thiago Motta. Quando si disputa una partita così perfetta, di solito vige la legge del "squadra che vince non si cambia". Ecco, Thiago Motta vorrebbe fosse così, ma gli infortuni di Weah e Thuram hanno già cambiato i piani del tecnico bianconero. Presentato col Como con una rosa molto corta (19 elementi totali), nel secondo turno a Verona rischia di avere a disposizione ancora meno giocatori.

Ecco il motivo dell'assalto che si prevede in giornata per portare subito Nico Gonzalez a Torino, oggi l'obiettivo più concreto e vicino ai bianconeri. Oggi è in programma un incontro con la Fiorentina in cui Giuntoli proverà in tutti i modi a chiudere. Come raccontato già da tempo, c'è il si del calciatore alla destinazione Torino e sull'ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione. Manca da convincere Commisso che ha fatto le orecchie da mercante davanti alla prima offerta dei bianconeri da 30 milioni di euro. Oltre ai 30 milioni, Giuntoli è convinto di inserire nella trattativa sia il cartellino di Arthur che quello di Filippo Kostic. Sullo sfondo resta sempre l'Atalanta. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.