Giuntoli: "Nessun rimpianto per Kean, pensiamo di avere un parco attaccanti valido"
Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Como al Sinigaglia, rispondendo così sul rendimento di Moise Kean alla Fiorent...
Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Como al Sinigaglia, rispondendo così sul rendimento di Moise Kean alla Fiorentina. Queste le dichiarazioni del dirigente bianconero:
"Rimpianti per il rendimento di Kean? Onestamente nessuno, pensiamo alla Juventus e non agli altri. Ad oggi pensiamo di avere un parco attaccanti valido".
Dal Viola Park: “Adlì non si allena e rischia di saltare San Siro. Gud non preoccupa. Ci sono Colpani e Cataldi”
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