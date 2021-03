Bargiggia: “Sarri accetta la Fiorentina, a patto che venga anche Giuntoli in viola”

L’esperto di mercato Bargiggia, ha scritto sul suo sito della trattativa che potrebbe portare Sarri in viola. Le parti, si sa, da giorni si sono parlate ma a tutti è sfuggito un particolare che invece potrà fare la differenza nella scelta di Sarri di accettare il Progetto viola. Ovvero, poter tornare a lavorare con Cristiano Giuntoli legato al Napoli da un contratto fino al 2024. Sarri e il diesse sono amici e si conoscono da ben prima della collaborazione al Napoli.

A Firenze il direttore sportivo Pradè ha il contratto in scadenza e parecchie sue scelte sono finite nel mirino della critica. Al di là delle voci decisamente manipolate, secondo le quali De Laurentiis avrebbe messo nel mirino il lavoro di Giuntoli, la verità è che il patron del Napoli apprezza invece il suo uomo mercato, anche nell’ottica delle ultime operazioni in uscita di gennaio che al club, hanno fatto risparmiare molti soldi degli ingaggi. Al Napoli è molto legato, ma le voci del suo arrivo in viola con Sarri non andrebbero trascurate

