Giuntoli si è proposto come nuovo direttore sportivo della Fiorentina dopo le dimissioni di Pradè

Sono ore frenetiche in casa Fiorentina. Oltre al momento negativo della squadra in campionato che è penultima con 4 punti in 9 giornate, sono arrivate le dimissioni di Pradè. Infatti dopo la contestazione di questa mattina Pradè ha rassegnato le proprie dimissioni che sono state accolte dalla Fiorentina. Ancora presto per capire quali saranno le prossime mosse della società viola. Quello che è certo è che Cristiano Giuntoli si è proposto come nuovo Direttore Sportivo.

In questo momento però la società è concentrata sulla partita di domani e le decisioni verranno prese nelle prossime settimane, con la sosta per le nazionali che viene anche in aiuto. A prendere la situazione della Fiorentina in mano in questo momento è il DG Alessandro Ferrari