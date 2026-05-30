Giuntoli è ufficialmente il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, farà coppia con Sarri

Il nuovo direttore atalantino è l'ex dirigente di Napoli e Juventus

Il valzer dei direttori sportivi in Serie A entra nel vivo con un colpo da novanta da parte dell'Atalanta, che ha ufficializzato l'ingaggio di Cristiano Giuntoli come nuovo Direttore dell'Area Tecnica. L'ex dirigente di Napoli e Juventus, il cui nome circolava già da settimane, è stato scelto dalla famiglia Percassi come sostituto ideale dell'uscente D'Amico. Si tratta di un innesto di grandissimo spessore che garantisce alla Dea uno dei profili più esperti e vincenti del panorama calcistico italiano; una mossa strategica fondamentale per consolidare il club bergamasco ai vertici del calcio nazionale e internazionale. A darne l'annuncio è stata la stessa società nerazzurra con una nota ufficiale in cui esprime grande soddisfazione per l'inserimento in organigramma di un dirigente affermatosi negli anni per capacità, competenze e visione. Nato a Firenze, Giuntoli ha iniziato la sua carriera dietro la scrivania a soli 36 anni: dopo i primi passi allo Spezia, è stato il principale artefice della straordinaria scalata del Carpi, capace di conquistare quattro promozioni in cinque anni passando dalla Serie D alla Serie A. Nel 2015 è approdato al Napoli, dove in otto stagioni ha conquistato una Coppa Italia e lo storico terzo scudetto partenopeo nella stagione 2022/23. Chiuso il ciclo in Campania, nell'estate del 2023 ha assunto l'incarico di Managing Director Football della Juventus, vincendo una Coppa Italia nella prima delle sue due stagioni a Torino. Ora per lui inizia una nuova avventura a Bergamo, accolto dal caloroso benvenuto delle famiglie Percassi e Pagliuca e di tutto il club nerazzurro.