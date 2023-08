Lite tra Carnevali e Giuntoli per Berardi a Dazn: “Noi non commentiamo l’operato degli altri club”

L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali è tornato a parlare del caso Berardi ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Atalanta, tirando in ballo la Juventus che non ha rispettato i tempi, queste le parole del dirigente del Sassuolo:

“C’è stata una trattativa con la Juventus dove però c’era distanza. I bianconeri non ci hanno dato una risposta nei tempi stabiliti. Una società di calcio deve programmare e non può cedere a pochi giorni dalla fine del mercato. Per questo credo che rimarrà con noi”.

Non si è fatta attendere la risposta di Giuntoli, il direttore sportivo della Juventus ha commentato cosi: “Noi non commentiamo l’operato di altri club, diciamo solo che stiamo parlando tutti i giorni col mister per capire se è il caso, facendo solo una competizione, di mandare in prestito i nostri ragazzi che possono trovare meno spazio. La Juventus deve poi stare attenta a ogni opportunità, se compatibile con le proprie condizioni economiche. La deadline del 17 agosto è confermata? Ripeto: non commentiamo l’operato di altri club”.

