Venerato: "Sarri stravede per Chiesa ma l'operazione è difficile, a Giuntoli disse che..."

La Fiorentina sta per cedere Borja Valero, Bernardeschi e Kalinic, non può permettersi di perdere anche Chiesa

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Radio CRC: "Sarri stravede per Chiesa, vi racconto un retroscena. Dopo la gara d’andata con la Fiorentina nel sottopassaggio del Franchi disse a Giuntoli: "Questo è un fenomeno!", ma l'operazione è molto difficile".

Prosegue sempre su Chiesa e sull'attuale situazione della Fiorentina: "La Viola sta per cedere Borja Valero, Bernardeschi ai rivali della Juve, Kalinic ha da un mese l'accordo col Milan, non può permettersi di perdere anche Chiesa, il ragazzo poi farebbe volentieri un altro anno a Firenze per proseguire il proprio percorso di crescita".