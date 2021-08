Il Mattino, Amrabat nome caldo per il Napoli. Giuntoli vuole regalare il centrocampista a Spalletti

Sofyan Amrabat è più di un’idea per il Napoli. Stando a quanto scritto nell’edizione odierna de Il Mattino, il direttore sportivo azzurro, Giuntoli, starebbe provando a portare il centrocampista della Fiorentina alla corte di Spalletti. Quello di Amrabat è il nome più caldo per gli azzurri, ancora alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo.

