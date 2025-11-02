2 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:49

Nazione: "Giuntoli sarà il primo nome che verrà sondato dalla Fiorentina. Maldini? Intriga i tifosi viola"

Nazione: “Giuntoli sarà il primo nome che verrà sondato dalla Fiorentina. Maldini? Intriga i tifosi viola”

2 Novembre

La certezza è che una nuova figura dirigenziale arriverà

In realtà arriverà almeno una nuova figura dirigenziale. E questa è una certezza. Un paio di giorni di assestamento, poi il club comincerà a sondare disponibilità e candidature. La prima sarà quella di Cristiano Giuntoli. Ieri il suo nome è rimbalzato da una parte all’altra del mondo social colorato di viola. Fra i ds senza squadra è quello più caldeggiato. In lista potranno esserci anche altre figure, da Petrachi (ex su tutte di Torino e Roma) a Bonato (ultima avventura al Cagliari). Poi c’è la figura di Paolo Maldini che intriga diversi tifosi della Fiorentina. L’ex capitano del Milan è molto meno ds e più direttore generale. Ma è chiaro che uno dei temi sia anche la guida tecnica, in attesa di capire cosa accadrà questo pomeriggio al Franchi. Lo riporta La Nazione.

