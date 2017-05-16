Ag. Babacar: "Che numeri! Lo voleva Giuntoli e con Kalinic..."

Patrick Bastianelli, procuratore di Khouma El Babacar, ha parlato del suo assistito a Radio Crc: "I numeri sono dalla sua: pur non giocando molto ha segnato ben 14 gol in stagione. Mi piacerebbe veder...

Patrick Bastianelli, procuratore di Khouma El Babacar, ha parlato del suo assistito a Radio Crc: "I numeri sono dalla sua: pur non giocando molto ha segnato ben 14 gol in stagione. Mi piacerebbe vederlo giocare anche insieme a Kalinic, è questo il mio auspicio a partire dalla gara contro il Napoli. Io credo che in questo momento la Fiorentina possa ancora raggiungere il sesto posto in ottica Europa League, per farlo serve assolutamente una vittoria contro gli azzurri sperando in un passo falso del Milan. Vedremo una Fiorentina a trazione anteriore, sarà comunque difficile visto il calcio importante espresso dalla squadra di Sarri. Il Napoli è in forma, sarà molto difficile per la squadra di Sousa. Sarri è un grande maestro di calcio, è al top in questo momento. Giuntoli è molto preparato, ha seguito l’evoluzione di Babacar negli ultimi anni. Il ragazzo è sicuramente stimato da Giuntoli ed è stato nella lista dei desideri di gennaio del ds del Napoli".