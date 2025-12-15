15 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:10

TMW: Giuntoli nel mirino della Fiorentina: possibile cambio in panchina e nuovo dirigente

TMW: Giuntoli nel mirino della Fiorentina: possibile cambio in panchina e nuovo dirigente

15 Dicembre

Al Viola Park, la dirigenza della Fiorentina sta effettuando valutazioni approfondite sul futuro di Paolo Vanoli, con l’ipotesi di un possibile esonero dopo una serie di risultati deludenti, che non può essere esclusa. La questione, però, non è solo tecnica: parallelamente, la società sta valutando l’inserimento di un dirigente di alto profilo per rafforzare la gestione e la pianificazione del club.

Tra i nomi più discussi continua a circolare quello di Cristiano Giuntoli, che per ora non si sarebbe proposto, ma resta uno dei profili più considerati. La strategia della Fiorentina sembra mirare a un doppio intervento: una decisione sulla guida tecnica e, allo stesso tempo, un potenziamento dell’area dirigenziale.

Come riporta TuttoMercatoWeb.

