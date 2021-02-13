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Giuntoli: "Futuro? Vedremo a fine stagione, ora pensiamo solo a lavorare. Gattuso? Idem"

Futuro in viola?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2021 19:57
Giuntoli: "Futuro? Vedremo a fine stagione, ora pensiamo solo a lavorare. Gattuso? Idem" - (ARCHIVIO) Il direttore sportivo del Carpi, Cristiano Giuntoli, prima della partita del campionato di serie B Carpi-Bologna allo stadio Sandro Cabassi di Carpi (Mo), in una immagine del 01 aprile 2015. ANSA/ELISABETTA BARACCHI
(ARCHIVIO) Il direttore sportivo del Carpi, Cristiano Giuntoli, prima della partita del campionato di serie B Carpi-Bologna allo stadio Sandro Cabassi di Carpi (Mo), in una immagine del 01 aprile 2015. ANSA/ELISABETTA BARACCHI
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Giuntoli: "Futuro? Vedremo a fine stagione, ora pensiamo solo a lavorare. Gattuso? Idem"

"Ho un grande rapporto con la famiglia De Laurentiis - ha detto Cristiano Giuntoli a Sky Sport, ora pensiamo solo a lavorare. Futuro? Si tireranno le somme alla fine, dunque a giugno. Gattuso? Idem, vale la stessa identica cosa per lui".

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