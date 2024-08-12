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Gazzetta: “Giuntoli-Pradè incontro a Forte dei Marmi. Motta avrà Nico, c’è l’accordo definitivo. Dettagli limati”

La telenovela Nico Gonzalez sta per finire

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2024 08:42
Gazzetta: “Giuntoli-Pradè incontro a Forte dei Marmi. Motta avrà Nico, c’è l’accordo definitivo. Dettagli limati” -
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La telenovela Nico Gonzalez sta arrivando alla conclusione. La Juventus ha raggiunto un accordo definitivo con la Fiorentina per il suo numero 10. Nella giornata di ieri, Giuntoli e Pradè si sono incontrati al Forte dei Marmi per limare gli ultimi dettagli. Sono 30 i milioni che offrono i bianconeri, forti di un accordo già con il giocatore. Quando arriverà Gudmundsson a Firenze, l'argentino prenderà il primo volo per Torino. Pochi dubbi insomma, Nico Gonzalez sarà un nuovo giocatore della Juventus entro la sfida contro il Como. Thiago Motta, quindi, sarà accontentato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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