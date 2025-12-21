Corriere dello Sport: “Giuntoli no, Paratici sì. Telefonata con Commisso e colloquio con Ferrari”

La Fiorentina ha individuato il dirigente a cui affidare management e responsabilità dell’area tecnica, con il compito di indicare le linee guida al Viola Park per consentire alla squadra di uscire da una gravissima crisi e scongiurare così un’umiliante retrocessione nella stagione che condurrà al Centenario del club: si tratta di Fabio Paratici.

L’attuale legame col Tottenham è un problema-non problema, nel senso che Paratici si libererebbe dalla società londinese con cui tra l’altro è in ottimi rapporti e tutto lascia pensare che possa farlo in tempi stretti per rispondere sì alla chiamata della Fiorentina. Alla chiamata di Rocco Commisso: l’ex Juventus ha parlato con l’imprenditore italo-americano aprendo di fatto alla collaborazione in viola e ha parlato con il direttore generale Ferrari, emanazione e punto di riferimento a Firenze dello stesso Commisso. Molto più di colloqui per conoscersi telefonicamente e chiacchierate non di maniera: con l’esigenza non più rinviabile di inserire una figura di provata esperienza ad alti livelli nell’organigramma della Fiorentina per operare una sorta di rivoluzione, le due parti sono andate subito al nocciolo della questione trovando immediata sintonia su quasi tutti gli argomenti trattati, al punto da far pensare a un accordo non lontano sempre per la necessità di non rinviare oltre la scelta con il mercato alle porte e una situazione di classifica che richiede interventi drastici.

Contattato Giuntoli viceversa senza alcun esito, la Fiorentina è andata su Fabio Paratici nella convinzione che sia il manager giusto per fare tutto questo, il manager che sul mercato sappia coniugare alla perfezione le istanze economiche del club con le pressanti necessità di modificare a fondo, rinforzandolo, un gruppo che sta precipitando verso la Serie B senza opporre alcun di tipo di reazione, se non il fare rassegnato di chi non ha forza né carattere per invertire il corso delle cose. Se l’intesa per diventare nuovo riferimento dell’area tecnica come sembra ci sarà, toccherà a lui entrare diretto e deciso anche dentro uno spogliatoio da scuotere e responsabilizzare. E a domani ogni giorno diventa buono per avvicinare l’arrivo di Paratici a Firenze. Lo riporta il Corriere dello Sport.