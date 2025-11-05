Nessun contatto tra Giuntoli e Commisso. Per accettare la Fiorentina chiede contatto lungo e autonomia

Nelle ultime ore la Fiorentina ha preso una decisione definitiva sulla figura del nuovo direttore sportivo, rimasta vuota da sabato scorso dopo le dimissioni di Daniele Pradè. Il club viola ha scelto di puntare ancora una volta su una soluzione interna, promuovendo Roberto Goretti dal ruolo di direttore tecnico a quello di direttore sportivo.

Tra i nomi circolati con maggiore insistenza nei giorni successivi all’addio di Pradè figurava anche quello di Cristiano Giuntoli, menzionato già pochi minuti dopo l’annuncio delle dimissioni. Tuttavia, quella che poteva sembrare una pista concreta si è rivelata, in realtà, più una suggestione che una reale possibilità, così come era accaduto in passato quando la poltrona da ds viola era rimasta vacante.

Giuntoli, libero da vincoli contrattuali dopo la separazione consensuale con la Juventus avvenuta la scorsa estate, avrebbe comunque mostrato apertura verso un’eventuale proposta della Fiorentina, a patto che ci fosse alla base un progetto serio e pluriennale. Nonostante ciò, non si sono mai registrati contatti diretti tra la proprietà — che fa capo a Rocco Commisso — e il dirigente, né risulta che Giuntoli abbia avanzato una candidatura spontanea. Come riporta Tuttomercatoweb.