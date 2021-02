Da Napoli, la Fiorentina contatta Giuntoli, obiettivo riformare la coppia con Sarri allenatore viola

Secondo quanto scrive la testata giornalistica napoletana AreaNapoli, la Fiorentina di Rocco Commisso, a fine stagione dovrà rifondare in vista del prossimo anno. Voci di corridoio confermano il progetto della dirigenza viola, che starebbero cercando di ricomporre in Toscana la premiata ditta di Napoli Maurizio Sarri-Cristiano Giuntoli. Nelle ultime ore sarebbero fitti i contatti per portare nel sodalizio gigliato il dirigente sportivo fiorentino, ex Carpi. In questo momento no vissuto dal Napoli, anche il dirigente è finito sul banco degli imputati e a fine stagione potrebbe dire addio al club.

Nelle mire del club del patron italo-americano sarebbe finito anche Maurizio Sarri, che ha lasciato un ricordo indelebile dei suoi anni sulla panchina del Napoli. Commisso ha grandi ambizioni in vista del futuro, per questo vorrebbe rifondare portando nel club gigliato i protagonisti della compagine azzurra che hanno sfiorato lo scudetto in due occasioni su tre al Napoli. Maurizio Sarri sta valutando varie ipotesi, anche il Napoli dal canto suo, sta tentando di portare il tecnico sulla panchina azzurra.

