TMW riporta: "Anche Pioli entra nella lista per la futura panchina dell'Atalanta se parte Palladino"

L'ex tecnico viola potrebbe andare a Bergamo e questo farebbe risparmiare ai gigliati l'ingaggio

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, ci sarebbe anche il nome dell'ex tecnico viola Stefano Pioli tra i papabili in caso di mancata permanenza a Bergamo di Raffaele Palladino, infatti il tecnico campano non è sicuro di restare in nerazzurro anche se tutto dipende da chi sarà il nuovo direttore bergamasco con Giuntoli in pole per il posto.

Stefano Pioli è ancora sotto contratto per due anni con la Fiorentina con cui ha avuto dei mesi orribili con pochissimi punti fatti e delle partite non esaltanti. Qualora venisse scelto, dovrebbe risolvere con i viola che risparmierebbero l'ingaggio del tecnico emiliano. Altri nomi in lizza sono Sarri in uscita da Roma sponda laziale e Thiago Motta.