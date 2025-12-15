15 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:59

Lady Radio: “Contatti tra la Fiorentina e Giuntoli, l’ex ds della Juve chiede un colloquio a Rocco Commisso”

15 Dicembre · 16:10

Aggiornamento: 15 Dicembre 2025 · 16:17

Avanza la candidatura di Giuntoli come Ds della Fiorentina ma per accettare l'ex Ds della Juve avrebbe chiesto un colloquio con il n. 1 viola

Proseguono le voci su cosa trapela dal Viola Park dove i vertici della Fiorentina sono riuniti e sono attesi sviluppi nelle prossime ore.
Secondo quanto rivelato da Lady Radio, nella giornata di oggi si sarebbero intensificati i colloqui tra il club viola e Cristiano Giuntoli.
L’ex Ds di Napoli e Juventus sarebbe propenso ad accettare l’eventuale offerta della Fiorentina ma avrebbe chiesto un colloquio diretto con il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.
La richiesta del dirigente però non sarebbe stata accettata, rallentando quindi la possibile nomina del nuovo Ds della Fiorentina.

