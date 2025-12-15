Lady Radio: “Contatti tra la Fiorentina e Giuntoli, l’ex ds della Juve chiede un colloquio a Rocco Commisso”

Proseguono le voci su cosa trapela dal Viola Park dove i vertici della Fiorentina sono riuniti e sono attesi sviluppi nelle prossime ore.

Secondo quanto rivelato da Lady Radio, nella giornata di oggi si sarebbero intensificati i colloqui tra il club viola e Cristiano Giuntoli.

L’ex Ds di Napoli e Juventus sarebbe propenso ad accettare l’eventuale offerta della Fiorentina ma avrebbe chiesto un colloquio diretto con il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

La richiesta del dirigente però non sarebbe stata accettata, rallentando quindi la possibile nomina del nuovo Ds della Fiorentina.