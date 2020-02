Queste le parole rilasciate dal ds del Napoli Cristiano Giuntoli ai microfoni di Sky Sport: “In campo si è visto il tocco netto da rigore del calciatore del Lecce su Milik, inconcepibile che l’arbitro non è andato a rivederlo al Var. Noi come società non accettiamo che il Var non intervenga in situazioni simili e per cinque minuti il gioco resta fermo senza verificare l’intervento al monitor. Ok lo sbaglio sul campo ci può stare ma bisogna anche tener conto che esiste la tecnologia”.