TMW rivela: “In caso di addio di Conte il primo nome per sostituirlo sarebbe Maresca. Italiano come seconda scelta”

Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb sull’allenatore italiano Maresca ci sarebbe anche il Napoli come post Antonio Conte: “Qualora andasse via Antonio Conte, ecco il preferito per la panchina azzurra: Enzo Maresca. In Italia ha allenato il Parma senza riuscire a incidere in alcun modo ma è stato in Premier League che è riuscito a farsi conoscere e apprezzare. Prima con il Leicester City, poi con il Chelsea: vittoria di Conference, alzato il trofeo del Mondiale per Club, direttamente agli ottavi in Champions League… Ma anche il licenziamento il primo di gennaio di quest’anno. In lista ci sono anche Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano. Maresca servirebbe per non abbassare il tiro anche con un addio di Conte. Su Maresca però c’è anche l’interesse del Manchester City che lo vede spendibile per un dopo Guardiola.”