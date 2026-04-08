8 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:41

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
TMW titola: “Se Conte accettasse la chiamata dell’Italia, Italiano sarebbe il preferito per il Napoli”

News

TMW titola: “Se Conte accettasse la chiamata dell’Italia, Italiano sarebbe il preferito per il Napoli”

Redazione

8 Aprile · 14:42

Aggiornamento: 8 Aprile 2026 · 14:42

TAG:

as napoliBolognaConteitalia nazionaleItaliano

Condividi:

di

L'ex tecnico di Inter e Juventus potrebbe andare alla guida della Nazionale dopo la fine dell'era Gattuso finita martedì

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Antonio Conte potrebbe lasciare Napoli qualora ci fosse un’offerta seria della Nazionale, infatti l’ex tecnico della Juventus è uno dei candidati più papabili per prendere il timone dell’Italia dopo Gattuso. Il presidente De Laurentiis non farebbe muro e starebbe già pensando al sostituto con il nome di Italiano che tornerebbe in auge.

Il presidente campano stima da sempre Italiano e lo avrebbe contattato già in passato quando Conte stava per lasciare Napoli dopo lo scudetto poi rinnovò con il Bologna, ma ora con la chiamata azzurra tutto potrebbe cambiare.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio