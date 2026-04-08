TMW titola: “Se Conte accettasse la chiamata dell’Italia, Italiano sarebbe il preferito per il Napoli”

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Antonio Conte potrebbe lasciare Napoli qualora ci fosse un’offerta seria della Nazionale, infatti l’ex tecnico della Juventus è uno dei candidati più papabili per prendere il timone dell’Italia dopo Gattuso. Il presidente De Laurentiis non farebbe muro e starebbe già pensando al sostituto con il nome di Italiano che tornerebbe in auge.

Il presidente campano stima da sempre Italiano e lo avrebbe contattato già in passato quando Conte stava per lasciare Napoli dopo lo scudetto poi rinnovò con il Bologna, ma ora con la chiamata azzurra tutto potrebbe cambiare.