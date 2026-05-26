Sportmediaset riporta: "Incontro positivo tra il Napoli e Italiano, l'ex viola pronto a essere il nuovo tecnico"

L'ex allenatore viola è vicino a diventare il successore di Antonio Conte a Napoli

Vincenzo Italiano è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, si è concluso con esito positivo l'incontro decisivo tenutosi a Roma tra il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l'entourage del tecnico, guidato dall'agente Fali Ramadani. Per convincere l'ex allenatore della Fiorentina, De Laurentiis avrebbe messo sul tavolo un contratto biennale, con un'opzione per una terza stagione, e un ingaggio da circa 3 milioni di euro all'anno. Sebbene Italiano sia ancora ufficialmente alla guida del Bologna, avrebbe già comunicato alla dirigenza felsinea la propria volontà di interrompere anticipatamente la sua esperienza sulla panchina rossoblù per sposare il nuovo progetto del Napoli.