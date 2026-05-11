Sportmediaset: "Paratici può essere un nome buono anche per il Napoli come nuovo direttore sportivo"

Paratici piace a molte squadre e si sarebbe aggiunto pure il Napoli su di lui

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il nome di Fabio Paratici è diventato uno dei pezzi pregiati nel frenetico "valzer" dei direttori sportivi che sta agitando i vertici della Serie A. La posizione del dirigente all'interno della Fiorentina appare sempre meno solida, alimentando un complesso effetto domino che coinvolge diverse piazze prestigiose. Non c'è solo l'interesse del Milan, che valuta con attenzione il suo profilo per rinforzare l'area tecnica, ma si sta facendo largo con insistenza anche l'ipotesi Napoli; il club azzurro, infatti, potrebbe virare sull'attuale ds viola nel caso in cui i piani per l'organigramma dirigenziale subissero variazioni. Questo intreccio di mercato è ulteriormente alimentato dalle manovre delle squadre capitoline: al Milan la permanenza di Igli Tare è tutt'altro che certa, mentre la Roma sembra aver individuato in Manna il proprio obiettivo prioritario. Se quest'ultimo dovesse effettivamente legarsi ai giallorossi, si libererebbe un tassello fondamentale nel mercato dei direttori sportivi, rendendo la candidatura di Paratici ancora più centrale per le società in cerca di una guida esperta e carismatica per la prossima stagione.