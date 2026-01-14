Il Parma respinge gli assalti del Napoli e strappa un punto al Maradona: i ducali salgono a 22 punti

Un’intera partita che somiglia più ad una esercitazione attacco contro difesa. Il Napoli gioca praticamente tutta la gara nella metà campo del Parma, il cui muro regge dall’inizio alla fine. Non sfondano gli azzurri, fermati da un fuorigioco millimetrico che annulla il gol di McTominay e da un paio di interventi di rilievo di Rinaldi, il portiere ducale al debutto assoluto in Serie A. La squadra di Conte frena ancora e inanella il terzo pareggio consecutiva. E stasera l’Inter può allungare in vetta.

Conte opera quattro cambi, lancia per la prima volta Mazzocchi dall’inizio e rispolvera Lang al posto di Elmas. Dall’altro lato Cuesta fa un ampio turnover, schierando il portiere Rinaldi, al debutto assoluto, e lasciando in panchina tanti big (Delprato, Bernabé e Pellegrino su tutti). Così il copione è chiaro fin dall’inizio: il Parma si difende in blocco basso e prova a ripartire quando può (in rarissime occasioni), il Napoli fa la partita e cerca buchi nello scacchiere avversario, tutto schiacciato dietro. Insomma, una specie di esercitazione attacco contro difesa che si ripete per tutto il match.

Il primo squillo è di McTominay, dopo poco più di cinque minuti, la sua girata trova la deviazione in angolo. Poi lo stesso centrocampista scozzese trova il gol all’11’, di forza, di prepotenza, su un pallone dentro di Mazzocchi. Ma dopo il check col VAR l’arbitro annulla tutto per fuorigioco proprio dell’esterno azzurro, di mezza spalla oltre la linea difensiva del Parma. Lo spartito resta lo stesso, col Napoli che colleziona altre occasioni, su cui si esalta il debuttante Rinaldi: prima un grande intervento su un colpo di testa da distanza ravvicinata di Buongiorno, poi in tuffo su un sinistro potente di Hojlund. I ducali si fanno vedere giusto con un ripartenza di Ondrejka e negli ultimissimi minuti di primo tempo prende un po’ più di campo. Ma al giro di boa è sempre 0-0.

Nel secondo tempo non cambia nulla e si continua a giocare a una metà campo, quella del Parma, quasi come se tutta la ripresa fosse interamente un lungo finale di partita, col Napoli all’assalto, alla ricerca del vantaggio. Al 53′ Keita salva il Parma dopo un dribbling di Hojlund su Rinaldi. Un paio di minuti dopo Lang ci prova dal limite ma trova Cutrone a frapporsi. Poi parte la girandola di cambi: dentro Elmas, Spinazzola e Neres (non al meglio), ma il Napoli continua a non sfondare. Anche nel Parma entra qualche big, come Delprato e Bernabè, ma la squadra di Cuesta continua a rinunciare ad attaccare. Ma difende bene, alla grande, tiene alto il muro. Un muro che il Napoli non sfonda neanche nel finale con Vergara e Lucca dentro. Poche occasioni nel finale e la partita finisce 0-0. A festeggiare, al triplice fischio, è il Parma come riportato da TMW.