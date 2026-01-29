Bucchioni: “Acquisti non pronti. Napoli in difficoltà fisica e mentale, la Fiorentina deve sfruttare l’occasione”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Bucchioni, che si è concentrato sul mercato della Fiorentina e sulla prossima gara di Napoli.

“Disasi in assoluto come nome convince, ma parliamo di un calciatore molto fisico che non gioca dalla scorsa estate: questo è il tema. I calciatori già arrivati alla Fiorentina non sono pronti: Harrison e Solomon non sono ancora in condizione, Brescianini pensavo fosse più avanti. La Fiorentina ha bisogno di calciatori che invece siano già pronti. I ruoli scoperti? Oltre ad un difensore forte, se ci fosse la possibilità prenderei subito un mediano di rottura, cattivo e concreto. Andrebbe capito poi che budget ha a disposizione Paratici per il mercato…”.

Sulla partita contro il Napoli invece afferma: “La sensazione è che la squadra non abbia capito la situazione, e Vanoli lo ha ridetto. Ora c’è da sfruttare la gara col Napoli, stanco e con tantissimi infortuni che coinvolgono anche vari titolari. Un’occasione che difficilmente può ricapitare alla Fiorentina e che va sfruttata, il Napoli è ai minimi termini. Sulla carta si può pensare di andare a Napoli a fare risultato. Se mancano punte l’unica soluzione è Gudmundsson da finto nove. Gudmundsson ha esperienza e dà delle garanzie, può anche togliere punti di riferimento alla difesa partenopea, che non è veloce. Spero, tuttavia, che Kean stringa i denti e si faccia trovare pronto per la Fiorentina”.