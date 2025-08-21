Sohm: "Era importante iniziare bene la stagione, personalmente spero di continuare così"

Il centrocampista soddisfatto dopo la vittoria all’andata contro il Polissya ha interpretato al meglio le richieste di Pioli

La Fiorentina ha cominciato nel migliore dei modi la sua avventura europea, imponendosi con solidità sul campo del Polissya nell’andata del preliminare di Conference League. Tra i protagonisti della serata c’è stato senza dubbio Sohm, che a fine partita ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Era importante iniziare bene la stagione, oggi abbiamo fatto una buona partita. Personalmente spero di continuare così".

Il centrocampista viola ha mostrato personalità e dinamismo, interpretando al meglio il ruolo disegnato per lui da Pioli. "Mi chiede di essere aggressivo ma dare qualità e di stare vicino agli attaccanti", ha spiegato Sohm, sottolineando la volontà di diventare un punto di riferimento nel nuovo assetto della squadra. Una prestazione che fa ben sperare per il ritorno e per una stagione in cui la Fiorentina punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in Europa.