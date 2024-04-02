Di Marzio: "Il Napoli ha scelto Manna come Direttore Sportivo, Italiano primo nome per la panchina"

Gianluca Di Marzio ha rivelato che il Napoli dopo aver scelto il DS ritiene Italiano il primo nome per la panchina

Il Napoli comincia a gettare le basi per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis ha raggiunto negli scorsi giorni un accordo verbale con Giovanni Manna per il ruolo di direttore sportivo. L'attuale dirigente e collaboratore di Giuntoli alla Juventus ha già dato il suo sì al passaggio in azzurro. In attesa delle firme, il primo nome per la panchina è quello di Vincenzo Italiano. Lo scrive Gianluca Di Marzio

BARCELLONA, ARSENAL E INTER SU KAYODE

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