Sky Sport titola: "Il Napoli sceglie tra Allegri e Italiano, molto defilato Grosso"

Il nuovo tecnico dei partenopei verrà scelto a breve dopo l'addio di Conte

Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di sprecare tempo prezioso e ripetere il disastro di tre anni fa del post scudetto con Spalletti. Ecco perché a breve prenderà una decisione e dirà qual è l'allenatore che prenderà il posto di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Secondo le ultime news di Sky Sport la rosa dei nomi è ristretta a due figure. Massimiliano Allegri, esonerato dal Milan (per il quale il presidente ha sempre avuto grande stima), oppure Vincenzo Italiano. Sullo sfondo resta la candidatura di Grosso.