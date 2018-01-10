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Badelj, per Corvino non c'è storia: a gennaio non parte. O rinnova o va via a zero...

Il Corriere Dello Sport in edicola oggi afferma che, nelle prossime ore, la Fiorentina farà un ultimo tentativo per convincere Milan Badelj a rinnovare il proprio legame con il club viola, in scadenza...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 gennaio 2018 10:48
Badelj, per Corvino non c'è storia: a gennaio non parte. O rinnova o va via a zero... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Il Corriere Dello Sport in edicola oggi afferma che, nelle prossime ore, la Fiorentina farà un ultimo tentativo per convincere Milan Badelj a rinnovare il proprio legame con il club viola, in scadenza a Giugno. Molto difficile che ciò avvenga. Ma Corvino ci riproverà. Intanto, scrive il quotidiano, la volontà del club è ferma: a gennaio il croato non si muove. Anche a costo di perderlo a parametro zero a fine anno.

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