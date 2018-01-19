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Il fantastico mercato di gennaio: i Bolatti ed i Benalouane, ma anche Pepito e Kuzmanovic...

La Repubblica oggi in edicola parla del mercato di gennaio, una sessione caratterizzata da alti e bassi nella recente esperienza della Fiorentina. Dai buoni  affari  Kuzmanovic, Donadel e Pepito Rossi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 gennaio 2018 11:38
Il fantastico mercato di gennaio: i Bolatti ed i Benalouane, ma anche Pepito e Kuzmanovic... -
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La Repubblica oggi in edicola parla del mercato di gennaio, una sessione caratterizzata da alti e bassi nella recente esperienza della Fiorentina. Dai buoni  affari  Kuzmanovic, Donadel e Pepito Rossi si passa alle disavventure con Tino Costa ("centrocampista immaginifico come se fosse antani"), Bojinov e soprattutto Benalouane, senza dimenticare Bolatti.

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